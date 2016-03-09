قادة الدول المشاركة في «رعد الشمال» يصلون للسعودية

بدأ القادة السياسيون والعسكريون للدول المشاركة في مناورة «رعد الشمال» بالوصول إلى قاعدة الملك سعود الجوية في القطاع الشرقي بحفر الباطن.

ووصل إلى القاعدة رئيس الوزراء الباكستاني، محمد نواز شريف، وقائد الجيش الباكستاني الفريق أول رحيل شريف ووزير شؤون الدفاع العماني بدر بن سعود البوسعيدي، وكان في استقبالهم ولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سليمان.

كما وصل إلى القاعدة رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمود حجازي وكان في استقباله رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان وقائد قاعدة الملك سعود اللواء أحمد عسيري.