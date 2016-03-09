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لجنة حكومية لتقنين أوضاع شركات سيارات الأجرة الخاصة أوبر وكريم وأسطى

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لجنة حكومية لتقنين أوضاع شركات سيارات الأجرة الخاصة أوبر وكريم وأسطى لجنة حكومية لتقنين أوضاع شركات سيارات الأجرة الخاصة أوبر وكريم وأسطى
قرر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير العدل وعضوية وزراء النقل، والمالية، والتضامن الاجتماعى، والاستثمار، والتنمية المحلية، وممثل عن الداخلية، على أن تجتمع فوراً لبحث موضوع تشغيل السيارات الخاصة فى أغراض تجارية تتمثل فى نقل الأفراد بأجر (أوبر- كريم – أسطى)، واقتراح سبل التعامل مع هذا الموضوع قانونياً من مختلف الاصعدة، تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء فى اجتماعه المقبل.

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الحكومة توافق على تطبيق منظومة توريد القمح بسعر 420 جنيها للأردب

لجنة حكومية لتقنين أوضاع شركات سيارات الأجرة الخاصة أوبر وكريم وأسطى

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