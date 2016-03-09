تونس: ارتفاع حصيلة القتلى بين الإرهابيين إلى 45 ومقتل عسكري جديد

في تحديث لحصيلة العمليات الأمنية والعسكرية الدائرة في مدينة بن قردان، جنوب تونس، منذ الهجوم الذي شنه داعش على المدينة الإثنين، قال بيان مشترك لوزارتي الداخلية والدفاع إن القوات التونسية قتلت إرهابيين إضافيين، ليرتفع بذلك عدد المهاجمين الذين نجحت قوات الأمن والجيش في القضاء عليهم إلى 45.

وأوضح البيان أن الإرهابيين الاثنين سقطا بعد مداهمة أمنية نفذتها الوحدات المختصة لمنطقة وادي الربايع، غير بعيد عن بن قردان، وفي المقابل استشهد عسكري واحد.

وأورد البيان أن الإرهابيين الفارين تحصّنا بحظيرة أشغال بعيدة نسبياً عن مدينة بن قردان، بعد اقتحامها للسطو على مؤونة وأغذية في مخزن خاص بالعمال في الحظيرة.

وقال البيان إن العملية التي أسفرت عن مقتل الإرهابيين، إن مواطناً قريباً من مكان المواجهات أصيب في العملية بجروح.

وارتفعت حصيلة قتلى داعش منذ مساء الثلاثاء، إلى 9 قتلى، ليرتفع عدد الذين نجح الأمن والجيش في القضاء عليهم في إطار العملية المتواصلة إلى 45 إرهابياً.