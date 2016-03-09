وزير خارجية البرازيل يصل القاهرة «ترانزيت» في طريقه إلى المغرب

وصل مطار القاهرة الدولي عصر اليوم الأربعاء، وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، قادما من بلده “ترانزيت” في طريقه الي تونس وذلك في إطار جولة تقوده أيضا إلى المغرب، وإثيوبيا.

واستقبلت سلطات مطار القاهرة، بحسب بيان صحفي الأربعاء، وزير الخارجية البرازيلي بصالة كبار الزوار بالمطار لأكثر من ساعتين، لتزود طائرته الخاصة بالوقود ثم توجه إلى تونس.

وكانت وزارة الشئون الخارجية البرازيلية، أوضحت في بيان لها، أن “فييرا”، سيجري جولة أفريقية في الفترة الممتدة من 8 إلى 11 الجاري إلى كل من إثيوبيا وتونس والمغرب.

وتعد هذه الزيارة، الخامسة التي يقوم بها فييرا إلى إفريقيا منذ توليه منصب وزير الخارجية، وهو ما يعكس الأهمية التي توليها البرازيل لعلاقاتها مع القارة السمراء .