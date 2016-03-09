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قصر ثقافة بورسعيد يستقبل 531 سائحًا على أنغام السمسمية بالميناء السياحى

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قصر ثقافة بورسعيد يستقبل 531 سائحًا على أنغام السمسمية بالميناء السياحى قصر ثقافة بورسعيد يستقبل 531 سائحًا على أنغام السمسمية بالميناء السياحى
استقبل الميناء السياحى ببورسعيد سفينة الركاب السياحية بوديسا BOUDICCA، التى ترفع علم جزر الباهاما القادمة من شرم الشيخ، وعلى متنها 531 سائحًا من كافة الجنسيات المختلفة، و382 ضابطًا بحريًا.

ووسط فرحة غامرة لوصول أول سفينة للميناء السياحى ببورسعيد، بعد غياب عام كامل، أقامت فرق السمسمية والفنون الشعبية حفلاً فنيًا على المرسى السياحى؛ ابتهاجًا بالوفد السياحى قبل توجهه إلى مدينة القاهرة تمهيدًا لزيارة معالمها السياحية وأثارها التاريخية .

وصول أول سفينة للميناء السياحى ببورسعيد (1)

وصول أول سفينة للميناء السياحى ببورسعيد (2)

وصول أول سفينة للميناء السياحى ببورسعيد (3)

وصول أول سفينة للميناء السياحى ببورسعيد (4)


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