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بالصور.. ندوة لإعلام طنطا بعنوان "المشروعات القومية الكبرى قاطرة التنمية"

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بالصور.. ندوة لإعلام طنطا بعنوان "المشروعات القومية الكبرى قاطرة التنمية" بالصور.. ندوة لإعلام طنطا بعنوان "المشروعات القومية الكبرى قاطرة التنمية"
نظم مركز إعلام طنطا التابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الأربعاء ندوة بعنوان "المشروعات القومية الكبرى قاطرة التنمية" ضمن حملته لتوعية وتثقيف الشباب بأهم القضايا الوطنية، وغرس روح الانتماء بهم.

حاضر فى الندوة اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة الأسبق، ووكيل المخابرات العامة السابق ، ونائب رئيس الهيئة العامة للتصنيع سابقا ، بحضور الدكتور ، عماد السيد عتمان عميد كلية الهندسة ، والدكتور، أيمن سليمة وكيل الكلية للشئون الاجتماعية والبيئة.

وأكد هدهود على أهمية مثل هذه الندوات للشباب وخاصة كلية الهندسة التى يعتبر العمل فى هذه المشروعات من صميم عملهم بكافة التخصصات وأن الصناعة والإنتاج هما طوق النجاة للبلاد .

وأضاف أن العلم والمعرفة والتكنولوجيا هى سبب التقدم البشرى وأنه يعتبر دراسة الهندسة والزراعة والعلوم هى أساس التنمية ، واوضح أننا لابد أن نعترف أن تمر بأزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية ، ولدينا عجز ما بين الواردات والمصروفات بسبب انخفاض الإنتاج المحلى بالنسبة لزيادة السكان ، واللجوء للمشروعات القومية الكبرى ضرورة كبيرة للتنمية وخلق فرص عمل جديدة.

وأوصى بإعادة دور القطاع العام وتطويره ، ووجود قرارات لمنع السلع الغير ضرورية لفترة، وأن يشارك كل مواطن بدورة فى التنمية فى مجاله ، وان يعمل كل فرد فى تخصصه، كما أشار إلى أهمية التعليم الفنى ومدى احتياجنا له ، وأوصى بإنشاء مدارس فنية بكل تخصصاتها داخل المصانع ، والاهتمام بالتصدير وعمل مجلس أعلى للمستوردين، كما شدد على أهميه المتابعة والرقابة على المشروعات .

وأشارت فاطمة الدمرداش وكيل وزارة الإعلام لوسط وشرق الدلتا ، إلى أهمية الدور الذى تقوم به الهيئة العامة للاستعلامات فى توعية وتثقيف الشباب كما حثت الشباب على الشعور بقيمة الوطن وأنه بفضل جيشنا وتماسك الجبهة الداخلية نجت مصر من مخطط التفكيك والتقسيم .

أعد الندوة همت أنور ، ودينا محمد ، ودعاء عطيه بإشراف مجدى صبحى مدير مجمع إعلام طنطا ، وسمير مهنا مدير عام إعلام وسط الدلتا.

ندوة فى إعلام طنطا بعنوان المشروعات القومية الكبرى قاطرة التنمية (1)

ندوة فى إعلام طنطا بعنوان المشروعات القومية الكبرى قاطرة التنمية (2)

ندوة فى إعلام طنطا بعنوان المشروعات القومية الكبرى قاطرة التنمية (3)

ندوة فى إعلام طنطا بعنوان المشروعات القومية الكبرى قاطرة التنمية (4)

ندوة فى إعلام طنطا بعنوان المشروعات القومية الكبرى قاطرة التنمية (5)

ندوة فى إعلام طنطا بعنوان المشروعات القومية الكبرى قاطرة التنمية (6)

- افتتاح المرحلة التجريبية لمنتدى حوار الشباب فى محافظة الغربية

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