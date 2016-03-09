جامعة دمياط: خطوات جادة لإنشاء كلية الحقوق

أعلنت جامعة دمياط اليوم الأربعاء، عن اتخاذها إجراءات إنشاء كلية الحقوق، وذلك فى ضوء موافقة لجنة قطاع الدراسات القانونية بتاريخ 3 يونيو 2014 من حيث المبدأ على إنشاء كلية الحقوق بالجامعة بنظام الساعات المعتمدة.

وأعلنت الجامعة عن استقبال طلبات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الراغبين في الالتحاق بالعمل بكلية الحقوق حال إنشائها عن طريق الندب أو النقل الكلى، على ان يتم استقبال الطلبات بمكتب الدكتور ممدوح نعمة الله - نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بمبنى الإدارة العامة للجامعة بمدينة دمياط الجديدة، الحى الرابع.

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