محافظ المنيا: تسخير إمكانيات الوحدات المحلية لمكافحة حشرة فيروس زيكا

أعلنت الدكتورة راندا خيرى، مديرة إدارة الأمراض المتوطنة بمديرية الصحة بالمنيا، عن تفعيل عمل 71 فرقة مكافحة متحركة من منزل لمنزل لعمل تقصى وأخذ عينات من مياه الأزير والقيام بالمكافحة الفورية للحشرة الناقلة لمرض زيكا، حال وجود يرقات مع تكثيف توعية المواطنين بعدم استعمال الأزير للشرب حيث إن المياه الراكدة المتجمعة أسفلها تكون بيئة مناسبة لتوالد البعوض.

جاء ذلك خلال العرض الذى قدمته الدكتورة راندا خيرى اليوم فى الاجتماع الموسع بحضور اللواء طارق نصر محافظ المنيا والدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة رؤساء مجالس المدن التسع ومدير شئون البيئة ومديرية الطب البيطرى ووكلاء وزارات الأوقاف والرى.

استعرض الاجتماع جهود الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بالمديرية من أعمال الرصد والمكافحة المتكاملة للطور اليرقى والطور البالغ للبعوض الناقل لمرض زيكا وذلك فى الأماكن الموجود بها برك ومستنقعات ما يشكل خطرًا يتسبب عنه ارتفاع كثافة البعوض وظهور الأمراض المنقولة بواسطة الحشرات، كما تناول الاجتماع شرحًا لأوجه التعاون بين الأجهزة المعنية ومديرية الصحة فى القضاء والمكافحة على الحشرات خاصة مع بدء فصل الصيف.

وأوضحت مديرة إدارة الأمراض المتوطنة أن أعمال الترصد والمكافحة تمت فى 9722 محطة فى المنازل والشوارع، كما تم فحص العينات ووجدت 4 عينة إيجابية من إجمالى عدد المحطات بنسبة 0.041% تم العمل فى المكافحة على مساحة 35600 متر مربع باستخدام أنواع المبيدات المختلفة.

طالب المحافظ بالتعاون والتنسيق بين جميع القطاعات للاستمرار فى أعمال الترصد ومكافحة البعوضة الناقلة للمرض، وأعلن عن تسخير كل الإمكانيات لدعم مديرية الصحة فى هذا الصدد.

كما وجه الوحدات المحلية بتوفير السيارات اللازمة لتغطية جميع القرى والقيام بأعمال المكافحة على أكمل وجه مع ضرورة رفع المخلفات والقمامة والحفاظ على النظافة العامة وقال إننا جميعًا فى خدمة المواطن والصحة لها الأولوية فى الاهتمام.

وطالب وكيل وزارة الصحة خطباء المساجد والأئمة بالتوعية للمواطنين بأهمية النظافة العامة وعدم إلقاء المخلفات بالشوارع وكذلك عدم التخلص من الطيور والحيوانات النافعة بإلقائها فى الشوارع وعلى أجناب الترع خوفًا من انتشار الإمراض مع التوعية بعدم استخدام الأزير فى ماء الشرب واستخدام (الكولمان) بدلاً منها أو البراميل المغطاة خوفًا من توالد البعوض فى مياه الشرب، كما طالب الإعلام بعمل برامج توعية للمواطنين فى الوسائل المرئية والمسموعة، مؤكدًا أن مديرية الصحة على استعداد لإمدادهم بالمواد التثقيفية اللازمة للتوعية بنواقل الأمراض.

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