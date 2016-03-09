الأمطار تستقبل الأهلي في لواندا

استقبلت الأمطار الشديدة بعثة الأهلي في العاصمة الأنجولية لواندا، فور وصولها المطار منذ قليل.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت منذ قليل للعاصمة الأنجولية بعد رحلة سفر شاقة، إستعدادا لخوض لقاء الذهاب لدور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا أمام فريق ريكرياتيفو الأنجولي يوم السبت المقبل.

وكان في إستقبال البعثة سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، الذي سبق الفريق بـ48 ساعة إلى أنجولا لترتيب كافة الأمور المتعلقة بالإقامة، بالإضافة إلى أحمد صبري، سفير مصر في أنجولا.

ووجه كامل زاهر، أمين صندوق النادي ورئيس بعثة الفريق، الشكر إلى صبري على الجهود التي بذلها لترتيب استقبال بعثة الفريق في لواندا وكذلك سعيه الدائم لإزالة كافة العراقيل التي تواجه البعثة.

وكان السفير المصري في أنجولا قد حرص مسبقا على التنسيق مع مسئولي الأهلي وخاصة عبد الحفيظ لإنهاء كافة ترتيبات إقامة الفريق في أنجولا سواء في العاصمة لواندا أو الإنتقال لمدينة ليبولو، معقل فريق ريكرياتيفو.