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كاميرا في الجول - شاهد مارتن يول يتفاعل مع ' التالتة شمال ' ويوجه رسالة لجماهير الأهلي

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كاميرا في الجول - شاهد مارتن يول يتفاعل مع ' التالتة شمال ' ويوجه رسالة لجماهير الأهلي كاميرا في الجول - شاهد مارتن يول يتفاعل مع ' التالتة شمال ' ويوجه رسالة لجماهير الأهلي

يحتفظ الهولندي مارتن يول المدير الفني للأهلي بفيديو لجماهير الأهلي تغني للاعبين في التدريبات على هاتفه المحمول الخاص، ويكشف لـFilGoal.com عنه.

لم يحظ يول بفرصة مقابلة جماهير الأهلي حتى الآن، ولكنه عوض نفسه بفيديو يحتفظ به على هاتفه للجماهير وهي تغني "التالتة شمال"، ويحب أن يعرضه لأصدقائه لأنه كما قال لـFilGoal.com "فخور جدا بهذه الجماهير".

والتقى FilGoal.com بمارتن يول الذي تفاعل مع هتاف جماهير الأهلي أثناء مشاهدة الفيديو على هاتفه، وكان حريصا على توجيه رسالة لهم.

شاهد الفيديو

وجاءت رسالة يول لجماهير الأهلي كالتالي:

"كنت أشاهد الآن تدريبا للفريق، والذي كان من 5 أو 6 أشهر".

"أرسلت الفيديو لأصدقائي في هولندا وفي إنجلترا".

"فهذا أفضل شيء رأيته في تدريب في حياتي".

"شعرت بأنني فخور جدا بذلك".

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فيديو اليوم السابع