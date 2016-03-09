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النيابة الإسرائيلية تتهم فلسطينيين " من عرب 48 " بالانضمام لـ" داعش"

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النيابة الإسرائيلية تتهم فلسطينيين " من عرب 48 " بالانضمام لـ" داعش" النيابة الإسرائيلية تتهم فلسطينيين " من عرب 48 " بالانضمام لـ" داعش"

>قدمت النيابة العامة الإسرائيلية الى المحكمة المركزية فى اللد (وسط إسرائيل) اليوم الربعاء ، لائحة اتهام بحق إسرائيليين من فلسطينيى الداخل (عرب48) عربيين للاشتباه فيهما بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابى والتخطيط لارتكاب هجمات بأوامر من التنظيم.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن النيابة وجهت لأحد المتهمين (24 عاما) تهمة التخابر مع عميل اجنبى والتآمر على ارتكاب اعتداء ارهابى بواسطة سيارة مفخخة والتخطيط لاغتيال شخصيات فى السلطة الفلسطينية ، كما نسبت للمتهم الثانى (48 عاما) التهم ذاتها اضافة الى تهمة العضوية فى تنظيم غير قانوني.

وكانت سلطات الأمن الإسرائيلية قد اعتقلت الاثنين قبل حوالى شهر وطلبت النيابة من المحكمة تمديد فترة اعتقالهما حتى استنفاد الاجراءات القانونية بحقهما ، وحظرت المحكمة نشر اسميهما.

على صعيد متصل ، أخلت المحكمة الإسرائيلية اليوم سبيل الفلسطينى عدنان عناش من قرية جلجوليا (شمال شرق تل أبيب) الذى كان قد اعتقل قبل اربعة اشهر بسبب قيامه بالتخطيط مع اربعة من اصدقائه للانضمام الى تنظيم داعش فى سوريا ، وألزمته بوضع القيود الاليكترونية لمراقبة تحركاته.

ويعيش نحو 7ر1 مليون عربى فى إسرائيل ويحملون جنسيتها ويشكلون نسبة 7ر20% من إجمالى عدد السكان البالغ نحو 3ر8 مليون نسمة ، ويطلق عليهم "فلسطينيو الداخل" أو "عرب48" وهم الذين لم يغادروا مدنهم وقراهم لدى إعلان قيام إسرائيل عام 1948.
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مصر 365