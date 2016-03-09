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ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات ضد حركة الشباب الصومالية إلى 20 قتيلًا

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ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات ضد حركة الشباب الصومالية إلى 20 قتيلًا ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات ضد حركة الشباب الصومالية إلى 20 قتيلًا

>ارتفعت حصيلة قتلى الهجمات التى شنتها قوات أجنبية ضد معاقل حركة الشباب الصومالية فى مدينة أوديجلي، على بعد نحو 50 كلم غربى العاصمة مقديشيو إلى 20 قتيلا على الأقل من عناصر الحركة.

وذكرت مصادر محلية - فى تصريحات نقلها راديو (شابيلي) الصومالى اليوم الأربعاء - أن قياديًا فى الحركة من بين القتلى، ولم تتضح على الفور جنسية القوات المنفذة للهجمات.

يأتى ذلك الهجوم بعد ثلاثة أيام من إعلان الولايات المتحدة أنها نفذت ضربة جوية على معسكر للتدريب تابع للشباب قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن 150 مسلحا سقطوا نتيجة لتلك الضربة.
>ولم ترد أنباء فورية بشأن ما إذا كانت القوات الخاصة الأمريكية هى التى نفذت ذلك الهجوم البرى مساء الثلاثاء على أحد معاقل الشباب.
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