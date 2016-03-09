"الاقتصادية" تلزم بنك أبوظبى بسداد 10ملايين جنيه لصالح شركة الأهرامات للهندسة

قضت الدائرة السادسة استئناف بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار على وهبى، وعضوية المستشارين كل من هانى حسن وتامر شفيع، وأمانة سر محمود زينهم، بإلزام بنك أبو ظبى الإسلامى، بسداد مبلغ 10 ملايين جنيهات لصالح شركة الأهرامات للهندسة والتجارة، نتيجة الأضرار المالية والأدبية التى أصابت بالمكتب.

أقامت الشركة دعوى قضائية تطالب فيها رئيس مجلس إدارة مصرف أبو ظبى الإسلامى بإلزامه بسداد مليون جنيه تعويضًا ماليًا وأدبيًا مع إلزامه بالمصاريف، وأشارت الدعوى، إلى أن المدعى تعاقد مع شركة المقاولون العرب لتنفيذ عملية التوريد والإشراف على التركيب للمهمات الكهروميكانيكية عن المشروع لصالح البنك المدعى عليه وتمويله.

وأوضحت الدعوى، أن البنك المدعى عليه أصدر خطاب ضمان الدفعة المقدمة، وخطاب ضمان نهائى كبداية، لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه طبقًا للعقد، إلا أن الشركة فوجئت بقيام البنك بحجز قيمة خطاب الضمان، فى الوقت ذاته بدأ المدعى فى تنفيذ التزاماته فى المواعيد المحددة، إلا أن البنك تأخر فى التمويل، مما تسبب فى تأخير تنفيذ فتح الاعتماد لجزء كبير من التوريدات الخارجية، حيث كانت الأسعار بالعملات الأجنبية تتزايد.

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