وزير خارجية فرنسا: يجب وصول المساعدات للأماكن المحاصرة فى سوريا

اتهم وزير الخارجية الفرنسى جان مارك إيرولت، النظام السورى بالتسبب فى معاناة الشعب السورى، مطالبًا بإنهاء الحرب عن طريق المسار السياسى والمفاوضات واحترام الهدنة.

وكشف وزير الخارجية الفرنسى خلال مؤتمر صحفى مع نظيره المصرى سامح شكرى وبثه التليفزيون على الهواء مباشرة، عن المطالبة بمشاركة فعالة فى مراقبة وقف إطلاق النار فى سوريا خلال اجتماع باريس يوم الأحد المقبل، والمطالبة أيضا بوصول المساعدات الإنسانية لكل المناطق المحاصرة دون قيود.

وأكد الوزير الفرنسى أن مصر تلعب دورا مهما من أجل إنهاء الأزمة السورية، ويجب مشاركة كافة الأطراف الفاعلة فى المشكلة السورية مثل إيران والسعودية وتركيا من أجل إنهاء تلك الأزمة.

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