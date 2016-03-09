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مستوطن إسرائيلى يطعن فلسطينيا شمالى الضفة الغربية

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مستوطن إسرائيلى يطعن فلسطينيا شمالى الضفة الغربية مستوطن إسرائيلى يطعن فلسطينيا شمالى الضفة الغربية

>أصيب فلسطينى بجروح، وصفت بالطفيفة، اليوم الأربعاء إثر طعنه من قبل مستوطن إسرائيلى شمالى الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية - فى بيان نشرته وسائل الاعلام العبرية - إن الحادث وقع فى المنطقة الصناعية التابعة لمستوطنة (بركان)، المقامة على أراضى بلدة بروقين بمحافظة سلفيت الفلسطينية شمالى الضفة.

وزعمت الشرطة أن "جدلا بين اليهودى ومواطن فلسطينى - لم تسمه - على خلفية تجارية، كما يبدو، تطور إلى إقدام اليهودى على طعن الآخر؛ ما أدى إلى إصابته بجروح طفيفة فى منطقة الأذن".

وأشارت إلى أن اليهودى فر من المكان، فيما تواصل الشرطة أعمال البحث الواسعة عنه ، جنبا إلى جنب مع أعمال التحرى والتحقيق بكافة التفاصيل والملابسات ذات العلاقة.
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