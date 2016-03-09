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اشتعال النيران فى شقة سكنية ببولاق الدكرور.. والإطفاء تسيطر على الحريق

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اشتعال النيران فى شقة سكنية ببولاق الدكرور.. والإطفاء تسيطر على الحريق اشتعال النيران فى شقة سكنية ببولاق الدكرور.. والإطفاء تسيطر على الحريق
نشب حريق فى شقة سكنية بعقار فى شارع محمد جلال التابع لدائرة قسم بولاق الدكرور، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتم إخماد الحريق ومنع خطر امتداده لباقى الطوابق السكنية.

كان اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة، تلقى بلاغًا من غرفة النجدة باشتعال النيران فى شقة سكنية ببولاق الدكرور، وعلى الفور انتقل العميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء، والفريق المرافق له وبصحبتهم 3 سيارات لإخماد الحريق، وتم محاصرة النيران من كافة الاتجاهات والسيطرة على النيران المشتعلة، دون إصابات.


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