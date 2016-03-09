أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
سموحة يكشف سر رحيل أيمن أشرف وتوقيعه للأهلي -
كريم عبد الجواد يتأهل لدور الـ16 لبطولة الجونة للإسكواش -
فيديو| لاعب النصر السابق يهاجم كهربا: يجب معاقبته على تصرفه الغير أخلاقي -
مساء dmc - المهندس / أحمد السويدي رجل الأعمال: تعويم الجنيه أنقذ الصناعة والصادرات زادت -
القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017 -
العرب اليوم: أسطول إيراني يتجه إلى عمان وقصف أقدم مساجد دمشق -
مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 777 مخالفة وتحصيل 10 آلاف و850 جنيها غرامات فى حملة مرورية بمطروح

Google+ Print
ضبط 777 مخالفة وتحصيل 10 آلاف و850 جنيها غرامات فى حملة مرورية بمطروح ضبط 777 مخالفة وتحصيل 10 آلاف و850 جنيها غرامات فى حملة مرورية بمطروح
شنت إدارة مرور مطروح حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، تحت إشراف اللواء هشام لطفى مدير الأمن، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 777 مخالفة مرورية متنوعة.

وقال اللواء هشام لطفى، مدير أمن مطروح، فى تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إنه تم التصالح الفورى فى 129 مخالفة بسداد غرامات فورية بإجمالى 10 آلاف و850 جنيهاً.

وأضاف مدير الأمن، أنه تم التنبيه على القوات بحسن معاملة المواطنين، مع الحرص على تطبيق القانون، للحفاظ على الانضباط بالشوارع.

الحملة المرورية بمطروح (1)

الحملة المرورية بمطروح (2)

الحملة المرورية بمطروح (3)

الحملة المرورية بمطروح (4)

الحملة المرورية بمطروح (5)

الحملة المرورية بمطروح (6)


>ضبط 313 مخالفة و3 سائقين يتعاطون المخدرات فى حملة مرورية بمطروح

ضبط 311 مخالفة مرورية وتحصيل 8800 جنيه غرامات فورية بمطروح
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365