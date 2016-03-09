ضبط 777 مخالفة وتحصيل 10 آلاف و850 جنيها غرامات فى حملة مرورية بمطروح

شنت إدارة مرور مطروح حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، تحت إشراف اللواء هشام لطفى مدير الأمن، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 777 مخالفة مرورية متنوعة.

وقال اللواء هشام لطفى، مدير أمن مطروح، فى تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إنه تم التصالح الفورى فى 129 مخالفة بسداد غرامات فورية بإجمالى 10 آلاف و850 جنيهاً.

وأضاف مدير الأمن، أنه تم التنبيه على القوات بحسن معاملة المواطنين، مع الحرص على تطبيق القانون، للحفاظ على الانضباط بالشوارع.

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