ضبط 5 سيارات مسروقة بالبحيرة خلال حملة لضباط مباحث الإدارة العامة للمرور

قاد العقيد السيد الصيرفى، مفتش مباحث إدارة المرور بمنطقة دمنهور، بإشراف اللواء مجدى عز الدين مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمرور، واللواء عبد المرضى دهبة وكيل الإدارة العامة للمرور، حملة مرورية مكبرة اليوم بدائرة مركز الدلنجات أسفرت عن ضبط 5 سيارات مسروقة.

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التى قادها مع العقيد السيد الصيرفى مفتش مباحث الإدارة بمنطقة دمنهور والمقدم محمد فؤاد الشامى رئيس مباحث مرور قيادة دمنهور بإشراف اللواء طارق حجاج مدير مباحث الإدارة العامة للمرور واللواء أحمد باسم البرى رئيس مباحث الإدارة وتمكنت الحملة من ضبط كل من "ش.ع.ا" وبحوزته سيارة ملاكى ماركة هيونداى بدون لوحات معدنية والمبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 26532 جنح أول المنتزه لسنة 2014 وتحرر عن ذلك المحضر رقم 615 إدارى الدلنجات لسنة 2016.

كما تم ضبط "س.س.م" ومقيم إيتاى البارود وبحوزته سيارة نقل إسكندرية تحمل لوحات 4715 س ب ل وبالفحص تبين أن اللوحات مسروقة من مرور إسكندرية والسيارة مجهولة المصدر.

وتم ضبط سيارة ملاكى بدون لوحات معدنية بحوزة المتهم "ا.م.ه" مبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 2562 لسنة 2014 جنح العجوزة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8121 إدارى الدلنجات.

كما تم ضبط سيارة ميتسوبيشى مسروقة بحوزة المتهم "م.م.أ" وعقب استئذان النيابة العامة تمكن العقيد السيد الصيرفى مفتش مباحث الإدارة بمنطقة دمنهور من ضبط سيارة جيب شيروكى أخرى مسروقة بمنزل المتهم وبالعرض على المستشار محمد شلوف رئيس نيابة الدلنجات قرر حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واتخذت الإجراءات القانونية حيالهم.

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