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وصول الفريق محمود حجازى لقاعدة الملك سعود لحضور ختام مناورة رعد الشمال

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وصول الفريق محمود حجازى لقاعدة الملك سعود لحضور ختام مناورة رعد الشمال وصول الفريق محمود حجازى لقاعدة الملك سعود لحضور ختام مناورة رعد الشمال
وصل رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمود حجازى، عصر اليوم الأربعاء، إلى مطار قاعدة الملك سعود الجوية بالقطاع الشرقى فى حفر الباطن لحضور المناورة الختامية لـ "رعد الشمال" والعرض العسكرى للقوات المشاركة فى المناورة.

وذكرت وكالة الأنباء " واس" أنه كان فى استقباله رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبد الرحمن البنيان، وقائد قاعدة الملك سعود اللواء أحمد عسيري .


>- الفريق محمود حجازى يغادر إلى السعودية لحضور مناورة "رعد الشمال 2016"
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- الفريق محمود حجازى يغادر إلى السعودية لحضور مناورة "رعد الشمال 2016"
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- بيان للرئاسة:السيسى يزور السعودية غدا لحضور البيان الختامى لمناورات رعد الشمال
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مصر 365

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