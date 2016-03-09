كثافات مرورية عالية أعلى محاور وميادين الجيزة والقاهرة

ظهرت كثافات مرورية أعلى محاور وميادين محافظتى القاهرة والجيزة بسبب زيادة الأحمال خلال فترة الذروة الثانية للزحام المرورى، فى ظل انتشار رجال المرور بكافة المحاور والميادين لسحب الكثافات وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وظهرت كثافات مرورية متحركة أعلى كوبرى أكتوبر للعديد من السيارات للمتجه من ميدان رمسيس وصولا إلى محور النصر حتى ميدان رابعة العدوية، وكذلك الأمر أعلى اكتوبر من شارع البطل أحمد عبد العزيز للمتجه مناطق وسط البلد وفى الاتجاه العكسى وصولا إلى ميدان مصطفى محمود.

وشهد شارع جامعة الدول العربية كثافات للمتجه من مناطق ناهيا وصولا إلى ميدان شارع شهاب ومنها إلى ميدان مصطفى محمود ومن شارع السودان وصولا لمطلع كوبرى 15 مايو وتنفرج الحركة المرورية حتى أعلى الماريوت وتزدحم حتى نزلة وزارة الخارجية وتظهر كثافات اخرى بكورنيش النيل أمام ماسبيرو وصولا إلى كوبرى الساحل.

ويشهد شارع السودان بنزلة محور صفط اللبن كثافات محدودة ويظهر تباطو فى حركة السيارات للمتجه إلى مدينة السادس من أكتوبر وتوجد كثافات مرورية عالية بشارع السودان للقادم من أمبابة وفى طريقه إلى شارع التحرير وكذلك الأمر للمتجه من كوبرى الجلاء وصولا لشارع السودان وتزدحم السيارات بكورنيش النيل وصولا لكوبرى الجامعة وحتى دوران ميدان النهضة.

وظهرت احجام مرورية بميدان الدقى بدء من مطلع الكوبرى حتى بين السرايات وصولا لاشارة جامعة القاهرة و تنفرج امام مدرسة السعيدية وظهرت كثافات عالية اعلى كوبرى الجيزة المعدنى بسبب اعمال الصيانة للمتجه من شارعى الهرم و فيصل وصولا لميدان الجيزة.

ويشهد طريق الاوتوستراد وصولا إلى الطريق الدائرى انتظام فى حركة المرور وتظهر كثافات أعلى الطرق للمتجه أثناء استقلال السيارات إلى منطقة القلعة ويشهد الطريق الدائري اتجاه الواحات إلى نزلة الصحراوي زحام مرورى للعديد من السيارات وكذلك الأمر بطريق الإسماعيلية العبور للمتجه إلى مدينة العاشر من رمضان فى ظل تواجد مرورى بكافة الطرق .

وشهد شارع البحر الأعظم بالجيزة للمتجه إلى مناطق المنيب وشارع النيل وصولا إلى ميدان الكيت كات كثافات متحركة وبشارع السودان وشارعى فيصل والهرم وصولا إلى شارع جامعة القاهرة ومنها إلى شارع النيل أمام فندق الفور سيزون.

ويشهد محور سعد الدين الشاذلى وصولا إلى مدينة نصر سيولة مرورية وتوجد بعض الكثافات بشارع قصر العينى حتى ميدان التحرير ومن نفق الأزهر في الطريق المتجه إلى صلاح سالم توجد كثافات مرورية.

وتباطئت حركة السيارات أعلى محور الشهيد بالتجمع الخامس للمتجه من القاهرة الجديدة وصولا إلى مدينة نصر بسبب وجود أعمال كشط ورصف وظهرت كثافات أخرى للمتجه من شارع الطيران وصولا إلى الطريق الدائرى ومكرم عبيد وعباس العقاد فى ظل تواجد لرجال المرور بكافة الشوارع لتنظيم حركة المرور .

وظهرت احجام مرورية أعلى محور 26 يوليو بتقاطع منطقة الكبارى وصولا لكوبرى 15 مايو وفى الاتجاه العكسى لمدينة السادس من أكتوبر وتباطئت حركة السيارات بطريق المطار وأمام جهاز المركزى للمحاسبات حتى نفق المرغنى بسبب خروج الموظفين والطلاب أثناء استقلال السيارات.

من جانبه، أكد مصدر أمنى بأن هناك انتشار أمنى مكثف لرجال المرور أعلى محاور وميادين المحافظتين للإبلاغ عن أى أعطال أو حوادث مرورية ليتم الانتقال إليها بشكل سريع مع متابعة كاميرات المراقبة لحركة السيارات ولرصد أى معوقات مرورية، مؤكدا على أن فترة الذروة الثانية على قرابة الانتهاء خلال ساعة من الآن وسيتم سحب جميع الكثافات المتواجدة أعلى الطرق.

زحام مرورى بسبب أعمال صيانة ورصف بمحور المشير طنطاوى