الجيزة توافق على تنفيذ خط الغاز الطبيعى من دهوشر إلى العاصمة الإدارية الجديدة

قال المهندس راضى أمين القائم بأعمال سكرتير عام محافظة الجيزة، أن المحافظة وافقت على طلب الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس)، لتنفيذ مشروع خط الغاز الطبيعى العاصمة الإدارية/ دهشور، بقطر 32 بوصة وطول 70 كم وعرض 20 متر .

وأضاف راضى ، فى تصريحات لليوم السابع ، أن المجلس التنفيذى للمحافظة وافق ايضا على طلب الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء لتخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحة 1050 متر مربع زمام منشأة سليمان بمركز أطفيح، لصالح الشركة المصرية لنقل وتوزيع الغاز ( بوتاجاسكو) لإقامة مستودع بوتوجاز عليها على أن يتم التخصيص بالمجان.

كما وافقت المحافظة على تخصيص مساحة 6.5 م * 18 م داخل الوحدة المحلية بالمرازيق مركز البدرشين، لتركيب موزع كهرباء عليها.

-إحباط محاولة صاحب مستودع بوتاجاز تهريب 2384 أسطوانة مدعمة للسوق السوداء

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