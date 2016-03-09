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سامح شكرى: مباحثاتنا مع وزير الخارجية الفرنسى تناولت زيارة هولاند للقاهرة

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سامح شكرى: مباحثاتنا مع وزير الخارجية الفرنسى تناولت زيارة هولاند للقاهرة سامح شكرى: مباحثاتنا مع وزير الخارجية الفرنسى تناولت زيارة هولاند للقاهرة
قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن لقاءه بوزير الخارجية الفرنسى تناول بحث العديد من الموضوعات المهمة منها زيارة الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند للقاهرة.

وأضاف "شكرى" فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الفرنسى أن اللقاء تناول مناقشة الأوضاع الإقليمية والقضايا التى تهم الجانبين وتؤثر على الاستقرار فى العالم والمنطقة وأهمية استمرار الاتصال الوثيق بين البلدين لمواجهة التحديات العديدة سواء فى سوريا وليبيا واليمن وتحديات الإرهاب ومقاومته والعمل على القضاء عليه.

وتابع وزير الخارجية: "تناولنا العمل على تحقيق السلم والاستقرار فى المنطقة ومسئولية من منطلق عضويتها بمجلس الأمن وعضوية فرنسا الدائمة فى مجلس الأمن الأمر الذى يؤكد ضرورة تكثيف التنسيق لمواجهة التحديات والقضايا والعمل المشترك على احتوائها".


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