صحة المنيا تعرض جهود مكافحة فيروس «زيكا»

أعلنت الدكتورة راندا خيري، مدير إدارة الأمراض المتوطنة بمديرية الصحة بالمنيا، عن تفعيل عمل 71 فرقه مكافحة متحركة من منزل لمنزل لعمل تقصي واخذ عينات من مياه الازير، والقيام بالمكافحة الفورية للحشرة الناقلة لمرض زيكا، في حالة وجود يرقات، مع تكثيف توعية المواطنين بعدم استعمال الأزير للشرب حيث إن المياه الراكدة المتجمعة أسفلها تكون بيئة مناسبة لتوالد البعوض.

جاء ذلك خلال العرض الذي قدمته اليوم في الاجتماع الموسع، بحضور اللواء طارق نصر محافظ المنيا، والدكتور نصيف الحفناوي وكيل وزارة الصحة، رؤساء مجالس المدن التسع ومدير شئون البيئة، ومديرية الطب البيطري، ووكلاء وزارات الأوقاف والري.

استعرض الاجتماع جهود الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بالمديرية من أعمال الرصد والمكافحة المتكاملة للطور اليرقي والطور البالغ للبعوض الناقل لمرض زيكا، وذلك في الأماكن الموجود بها برك ومستنقعات، مما يشكل خطرًا يتسبب عنه ارتفاع كثافة البعوض وظهور الأمراض المنقولة بواسطة الحشرات، كما تناول الاجتماع شرحًا لأوجه التعاون بين الأجهزة المعنية ومديرية الصحة في القضاء والمكافحة على الحشرات خاصة مع بدء فصل الصيف.

وأوضحت مدير إدارة الأمراض المتوطنة أن أعمال الترصد والمكافحة تمت في 9722 محطة في المنازل والشوارع.

كما تم فحص العينات ووجدت 4 عينه ايجابية من إجمالي عدد المحطات بنسبه 0.041 % تم العمل في المكافحة على مساحه 35600 متر مربع باستخدام أنواع المبيدات المختلفة.

طالب المحافظ بالتعاون والتنسيق بين جميع القطاعات للاستمرار في أعمال الترصد ومكافحة البعوضة الناقلة للمرض ،وأعلن عن تسخير كافة الإمكانيات لدعم مديرية الصحة في هذا الصدد.