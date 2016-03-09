الرئيس السودانى يتوجه للسعودية للمشاركة فى ختام مناورات "رعد الشمال"

غادر الرئيس السودانى عمر البشير، الخرطوم اليوم الأربعاء متوجها إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة فى ختام مناورات "رعد الشمال"، بمنطقة حفر الباطن غدا الخميس، بدعوة من العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز.

ويرافق الرئيس البشير، وزير الدفاع السودانى الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق أول ركن عماد الدين مصطفى عدوى.

وقال المتحدث الرسمى للجيش السودانى العقيد أحمد الشامى، أن مشاركة السودان بهذا المستوى الرفيع، يأتى من منطلق الإيمان بأهمية وضرورة العمل العربى والإسلامى المشترك فى جميع القضايا ذات البعد الاستراتيجى الذى يهدف إلى ضمان أمن واستقرار المنطقة وحمايتها من جميع المخاطر والمهددات التى تستهدف الأمة العربية والإسلامية وردع كافة المخططات التى تسعى إلى إشاعة الفوضى.

وأوضح الشامى، "أن مناورات رعد الشمال كان مختبرا حقيقيا لإرادة الأمة العربية والإسلامية قفز بها من مرحلة الأشواق والشعارات إلى مرحلة الأفعال والإنجازات، وكان أمرا لازما يعبر عن نجاح مبادرة التحالف العربى الإسلامى التى أطلقتها المملكة العربية السعودية واستجابت لها دول كثيرة وفاعلة".

يشار إلى أن مناورات "رعد الشمال" التى انطلقت فى 18 فبراير الماضى بمشاركة 20 دولة من بينها السودان، تعد التدريب العسكرى الأكبر من نوعه على صعيد عدد الدول المشاركة، والعتاد العسكرى النوعى من أسلحة ومعدات عسكرية متنوعة ومتطورة منها طائرات مقاتلة من أنواع مختلفة.

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