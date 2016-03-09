أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
سموحة يكشف سر رحيل أيمن أشرف وتوقيعه للأهلي -
كريم عبد الجواد يتأهل لدور الـ16 لبطولة الجونة للإسكواش -
فيديو| لاعب النصر السابق يهاجم كهربا: يجب معاقبته على تصرفه الغير أخلاقي -
مساء dmc - المهندس / أحمد السويدي رجل الأعمال: تعويم الجنيه أنقذ الصناعة والصادرات زادت -
القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017 -
العرب اليوم: أسطول إيراني يتجه إلى عمان وقصف أقدم مساجد دمشق -
مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وزير خارجية فرنسا: مصر تلعب دورا محوريا وأساسيا فى الشرق الأوسط

Google+ Print
وزير خارجية فرنسا: مصر تلعب دورا محوريا وأساسيا فى الشرق الأوسط وزير خارجية فرنسا: مصر تلعب دورا محوريا وأساسيا فى الشرق الأوسط
قال وزير الخارجية الفرنسى، جان مارك ايرولت، إن تلعب دورا محوريا وأساسيا فى الشرق الاوسط، مشيرًا إلى أن القاهرة وباريس تجمعهما علاقة إستراتيجية، وأن بلاده تدعم مصر فى مواجهة التحديات الإرهابية.

وأضاف وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره المصرى سامح شكرى وبثه التليفزيون على الهواء مباشرة، أن زيارة الرئيس الفرنسى هولاند للقاهرة سوف تساهم فى تعزيز العلاقات بين البلدين،


>وزير خارجية فرنسا يصل القاهرة للقاء الرئيس السيسي

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات"

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات"

مساء dmc - السيد البدوي: المواطن المصري سيجني ثمار صبره نهاية هذا العام

مساء dmc - السيد البدوي: المواطن المصري سيجني ثمار صبره نهاية هذا العام