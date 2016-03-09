وزير خارجية فرنسا: مصر تلعب دورا محوريا وأساسيا فى الشرق الأوسط

قال وزير الخارجية الفرنسى، جان مارك ايرولت، إن مصر تلعب دورا محوريا وأساسيا فى الشرق الاوسط، مشيرًا إلى أن القاهرة وباريس تجمعهما علاقة إستراتيجية، وأن بلاده تدعم مصر فى مواجهة التحديات الإرهابية.

وأضاف وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره المصرى سامح شكرى وبثه التليفزيون على الهواء مباشرة، أن زيارة الرئيس الفرنسى هولاند للقاهرة سوف تساهم فى تعزيز العلاقات بين البلدين،

وزير خارجية فرنسا يصل القاهرة للقاء الرئيس السيسي