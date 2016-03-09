غدا اجتماع لجنة الحوار السياسى الليبى الموقعة على اتفاق الصخيرات

>يجتمع أعضاء لجنة الحوار السياسى الليبى الموقعة على اتفاق الصخيرات غدا الخميس ، فى تونس لمناقشة فشل مجلس النواب فى التصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق الوطنى.

وأكد المستشار السياسى السابق لفريق حوار المؤتمر الوطنى العام "المنتهية ولايته"أشرف الشح ، فى مداخلة سابقة "لقناة ليبيا" اليوم، أن هناك أحداثا جديدة على الساحة السياسية تحول دون معرفة وجهات نظر أطراف الحوار، فى ظل توقعات بأن يتم خلال الاجتماع استلام المذكرة التى وقعها 101 عضوا من مجلس النواب الداعمين لحكومة الوفاق، الأمر الذى قد يعتبر بمثابة منح الثقة لحكومة الوفاق الوطنى برئاسة فائز السراج.

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