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الأربعاء المقبل.. أولى حلقات «ناشط غذائي» على «نغم إف إم»

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الأربعاء المقبل.. أولى حلقات «ناشط غذائي» على «نغم إف إم» الأربعاء المقبل.. أولى حلقات «ناشط غذائي» على «نغم إف إم»

دكتور هاني أبو النجا

كتبت – إنجي لطفي

يستعد استشاري التغذية العلاجية، دكتور هاني أبو النجا، لتقديم برنامج على إذاعة “نغم إف إم 105.3″، يوم الأربعاء الموافق الـ 16 من مارس.

يحمل البرنامج عنوان “ناشط غذائي”، ومن المقرر أن يُذاع يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع، في تمام الساعة الثانية ظهرًا ولمدة ساعة، حسبما أفاد مراسل أونا.

ويقدم “أبو النجا”، من خلال البرنامج نقد ساخر حول العادات، والمفاهيم الغذائية الخاطئة للمجتمع المصري في مجال التغذية.

ويذكر أن دكتور هاني أبو النجا، هو مبتكر “البرنامج المكثف”، منذ أكثر من 10 سنوات، والذي استطاع من خلاله تغيير شكل الجسم لمئات من الأفراد.

وتعد خبرته الأساسية، في مجال إنقاص الوزن، والتعافي من السمنة على المدى الطويل من خلال مزيج ذكي لـ ” التغذية، تدريبات اللياقة البدنية وأسلوب الحياة”.

وتعاقد دكتور التغذية، هاني أبو النجا، مؤخرًا مع دار نشر “المصرية اللبنانية”، على حقوق نشر كتاب بعنوان “خواطر آدم وحواء”، والذي يُعد نافذة جديدة للفكر في علاقاتنا الاجتماعية.

 

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