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مرتضى منصور عن دعوى إسقاط عضويته: «خلاف شخصي لا علاقة له بالبرلمان»

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المراسل: عمر جمال

حضر مرتضي منصور، عضو مجلس الشعب، إلى مقر المجلس اليوم الأربعاء، للرد على الطلب الذي تقدم به النائب علاء عبدالمنعم لإسقاط عضويته من البرلمان.

ورفض “منصور” عقد مؤتمر صحفي بمجلس النواب، قائلًا: “لن أستغل قاعات أو حجرات البرلمان في مشكلة شخصية، داعيًا الصحفيين إلى عقد المؤتمر بنادي الزمالك أو في أحد أندية القضاة”.
> موضحًا أنه لا يريد أن يضع المجلس في موقف محرج، لأن الخلاف بينه وبين علاء عبدالمنعم “خلاف شخصي” لا علاقة له بالعمل البرلماني من الأساس، وأن الغرض منه التشهير به علي حد ذكره.

وأشار “منصور” إلى أنه تقدم بمذكرة لرئيس المجلس بها مجموعة من الوقائع ضد النائب علاء عبدالمنعم للتحقيق معه، ولم ينشرها في وسائل الإعلام.
> ولفت النائب، إلى أنه قام برفع 16 دعوى قضائية ضد علاء عبدالمنعم، معلنًا أنه تقدم بمذكرة لرئيس المجلس ضد علاء عبدالمنعم قبل تقديمه مذكرته المليئة بالمهاترات علي حد وصفه.

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