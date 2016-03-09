الرئيس السيسي يتجه إلى السعودية لحضور ختام مناورات «رعد الشمال»

غادر مطار القاهرة الدولي، منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، متوجهًا إلى السعودية.

ومن المقرر أن تستغرق زيارة “السيسي”، يومًا واحدًا، حسبما أفاد مراسل أونا.

ويشارك خلالها في ختام تدريبات مناورات “رعد الشمال”، وهو العرض العسكري الأضخم من نوعه، والذي يقام في مدينة الملك خالد العسكرية، في حفر الباطن .

ويشهد الرئيس السيسي، مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وعدد من قادة الدول الخليجية والعربية والإسلامية، العرض الخاص بالختام.

ومن المتوقع أن تشهد زيارة الرئيس، مباحثات ثنائية، مع الملك سلمان، لبحث تعزيز التعاون الثنائي، وقضايا المنطقة .

ويبلغ عدد القوات المشاركة في مناورات “رعد الشمال”، 350 ألف جندي، من 20 دولة.

واستخدم في المناورات 2540 مقاتلة، و20 ألف دبابة، و460 مروحية، ومئات السفن.