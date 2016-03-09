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غدًا.. فاروق جويدة ضيف منى الشاذلي على «سي بي سي»

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غدًا.. فاروق جويدة ضيف منى الشاذلي على «سي بي سي» غدًا.. فاروق جويدة ضيف منى الشاذلي على «سي بي سي»

الشاعر فاروق جويدة

كتبت – إنجي لطفي

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، الشاعر الكبير فاروق جويدة، غدًا الخميس،في برنامجها “معكم..منى الشاذلي”، المُذاع على فضائية سي بي سي.

ويفتح الشاعر الكبير صناديق أسراره لـ”الشاذلي”، ليحكي عن علاقاته بالكاتب الراحل “محمد حسنين هيكل”، وعلاقته بـ”مصطفي أمين”، وعدد آخر من أسرار دنيا السياسة والإعلام، حسبما أفاد مراسل أونا.

ويتحدث الشاعر فاروق جويدة، على جائزة شاعر السلام، والتي فاز بها في فبراير الماضي.

ويؤكد “جويدة”، أن الجائزة شكلت مفاجأة سارة، فبعد أن كان شاعر الحب والشباب أصبح شاعرًا للسلام.

وكشف فاروق جويدة، خلال حلقة البرنامج تفاصيل مسرحية “هولاكو”، المُزمع عرضها على مسرح الدولة خلال شهور.

وخلال الحلقة، أكد “جويدة”، حرصه على حضور تأبين الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، مشيرًا إلى أنه ودع “أستاذ وصديق”.

ويحكي شاعر السلام، للشاذلي تفاصيل عمله مراسلًا حربيًا أثناء أحد الحروب في أفريقيا، علاوة على عمله كمحرر للاقتصاد في جريدة الأهرام.

وقدم فاروق جويدة “روشتة” اقتصادية لمصر، متحدثًا عن الدور الحقيقي للدولة، وكاشفًا لعدد من الأسرار الخاصة بمجلس الشعب إبان حكم الإخوان.

 

 

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