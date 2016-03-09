خبر في الجول - تعرف على تفاصيل بيع تذاكر مباراة مصر ونيجيريا

يكشف شريف خالد رئيس مجلس إدارة شركة "فالكون" للأمن والحراسة عن أسعار تذاكر مباراة مصر أمام نيجيريا وتفاصيل دخول استاد برج العرب والأمور التنظيمية.

ويستضيف الفراعنة منتخب نيجيريا يوم 29 مارس الجاري في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2017 على استاد برج العرب.

وقال رئيس شركة "فالكون" لـFilGoal.com: "سعر التذكرة سيكون موحدا في كل الدرجات مقابل 30 جنيها، على أن يكون سعر تذكرة المقصورة الأمامية 300 جنيه. تذاكر كل درجة ستكون بلون مختلف وسنضع علامة مائية على التذاكر".

وتابع "سيتم تخصيص مدرجات الأولى يمين لجماهير نيجيريا، مع تخصيص 500 مقعد لأطفال مستشفى 57357 وذوي الاحتياجات الخاصة".

وأضاف "يبدأ دخول الجماهير في الساعة الثانية ظهرا، وسنستخدم أجهزة حديثة للكشف عن المواد القابلة للاشتعال".

ويدخل مسؤولو شركة فالكون في اجتماع تنسيقي بحضور ممثلي اتحاد الكرة ومديرية أمن الإسكندرية يوم الأحد المقبل من أجل تحديد عدد الحضور الجماهيري في المباراة ومواعيد غلق بوابات الاستاد.

وستباع تذاكر المباراة في منفذين عند ناديي الاتحاد السكندري والأوليمبي، على أن يتم الاتفاق على منفذين آخرين.