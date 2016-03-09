أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
سموحة يكشف سر رحيل أيمن أشرف وتوقيعه للأهلي -
كريم عبد الجواد يتأهل لدور الـ16 لبطولة الجونة للإسكواش -
فيديو| لاعب النصر السابق يهاجم كهربا: يجب معاقبته على تصرفه الغير أخلاقي -
مساء dmc - المهندس / أحمد السويدي رجل الأعمال: تعويم الجنيه أنقذ الصناعة والصادرات زادت -
القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017 -
العرب اليوم: أسطول إيراني يتجه إلى عمان وقصف أقدم مساجد دمشق -
مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

خبر في الجول - تعرف على تفاصيل بيع تذاكر مباراة مصر ونيجيريا

Google+ Print
خبر في الجول - تعرف على تفاصيل بيع تذاكر مباراة مصر ونيجيريا خبر في الجول - تعرف على تفاصيل بيع تذاكر مباراة مصر ونيجيريا

يكشف شريف خالد رئيس مجلس إدارة شركة "فالكون" للأمن والحراسة عن تذاكر مباراة مصر أمام نيجيريا وتفاصيل دخول استاد برج العرب والأمور التنظيمية.

ويستضيف الفراعنة منتخب نيجيريا يوم 29 مارس الجاري في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2017 على استاد برج العرب.

وقال رئيس شركة "فالكون" لـFilGoal.com: "سعر التذكرة سيكون موحدا في كل الدرجات مقابل 30 جنيها، على أن يكون سعر تذكرة المقصورة الأمامية 300 جنيه. تذاكر كل درجة ستكون بلون مختلف وسنضع علامة مائية على التذاكر".

وتابع "سيتم تخصيص مدرجات الأولى يمين لجماهير نيجيريا، مع تخصيص 500 مقعد لأطفال مستشفى 57357 وذوي الاحتياجات الخاصة".

وأضاف "يبدأ دخول الجماهير في الساعة الثانية ظهرا، وسنستخدم أجهزة حديثة للكشف عن المواد القابلة للاشتعال".

ويدخل مسؤولو شركة فالكون في اجتماع تنسيقي بحضور ممثلي اتحاد الكرة ومديرية أمن الإسكندرية يوم الأحد المقبل من أجل تحديد عدد الحضور الجماهيري في المباراة ومواعيد غلق بوابات الاستاد.

وستباع تذاكر المباراة في منفذين عند ناديي الاتحاد السكندري والأوليمبي، على أن يتم الاتفاق على منفذين آخرين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات"

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات"

مساء dmc - السيد البدوي: المواطن المصري سيجني ثمار صبره نهاية هذا العام

مساء dmc - السيد البدوي: المواطن المصري سيجني ثمار صبره نهاية هذا العام