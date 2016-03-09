في "سيدتي" غداً: نصائح لاختيار ورق الجدران

لا يزال ورق الجدران مرغوباً، على الرغم من التطور الذي يشهده عالم الدهانات، إلا أن استعماله العشوائي يؤدي إلى نتائج سلبيّة في الديكور. وفي هذا الإطار، تقدم مصممة الديكور خديجة الزيني لقارئات "سيدتي. نت" نصائح هادفة إلى الاختيار الأفضل لورق الجدران:

- يستحسن اختيار التصاميم ذات الرسوم والنقوش الصغيرة والألوان الفاتحة، في حال كانت الغرفة ضيقة. بالمقابل، يناسب ورق الجدران ذو الرسوم والنقوش الكبيرة المساحة الفسيحة.

- يجب انتقاء التصاميم ذات الخطوط الرأسية للجدران المنخفضة، وتلك الأفقية للجدران المرتفعة.

- يفضّل البحث عن التصاميم التي تنسجم مع أثاث الغرفة، مع توحيد ورق الجدران في الفراغات المتصلة ذات الوظائف المختلفة، مثل: الصالون المتصل بركن الطعام.

ديكورات ذكية للمساحات الضيقة

من جهة ثانية، لكل فراغ في المنزل ورق جدران يناسبه، وفق الآتي:

- في المدخل: ينصح باختيار ورق الجدران ذي النقوش المتوسطة الحجم والمكررة بجانب بعضها البعض، والملون بألوان مشبعة. في هذا الإطار، يحلو استخدام ورق الجدران ذي النقوش الهندسية، أو الأشكال الغامضة، أو الزخارف النباتية.

- في الصالون: ينصح باستخدام ورق جدران ذي نقوش محملة بلون مماثل للون خلفيّة الورق.

- في غرفة الطعام: يفضّل استخدام ورق جدران بنقوش جريئة، أو زخارف نباتية.

- في غرفة المعيشة: يمكن اختيار ورق الحائط بألوان حيوية، وزخارف كبيرة نسبياً، بالتناغم مع حجم الغرفة ونمط الأثاث.

- في غرفة النوم: يدعى إلى انتقاء ورق جدران بنقوش وزخارف بسيطة وألوان فاتحة لغرفة النوم الرئيسة. في هذا الإطار، يمكن اختيار ورق الجدران المزخرف عند خلفية السرير، أما الجدران المتبقية فيفضّل انتقاء ورق الحائط السادة لها.

- في غرفة الطفل: يستخدم ورق الحائط ذو الرسوم الكرتونية.

- في المطبخ والحمّام: يتمّ اختيار ورق الحائط المقاوم للرطوبة في المطابخ والحمّام، وغالباً ما يكون بألوان زاهية وملمس بسيط.

إرشادات عند تركيب ورق الجدران

- يجب أن يكون الحائط أو السطح الذي سيستقبل ورق الجدران خالياً من أي عيوب (الكسور أو الشروخ أو فجوات أو الرطوبة...).

- تدهن غالبية صنوف ورق الجدران بمادة لاصقة، مع الانتظار قليلاً قبل تطبيقها. أما عندما يستخدم ورق الحائط المصنوع من الحرير أو المخمل، فيتم دهن السطح بالمادة اللاصقة وليس الورق، تلافياً لئلا تسبب المادة تلف الأخير.

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