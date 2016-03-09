بالصور.. قصر ثقافة أسوان يستضيف منتدى الحوار الوطنى للشباب

نظمت مديرية الشباب والرياضة بأسوان، برعاية اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، منتدى الحوار الوطنى للشباب تحت عنوان "بقوة شبابها تحيا مصر "، داخل قصر ثقافة أسوان.

حضر المنتدى الدكتور عبد المنصف حسن، وكيل المعهد العالى للخدمة الاجتماعية، والدكتور على عباس الدندراوى نائب رئيس جامعة أسوان لشئون تنمية المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على عبد الرحمن أستاذ التفسير وأصول علوم القرآن بالأزهر الشريف، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية والشبابية.

وأكد هانى رشدى، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، أن المنتدى فى إطار إعلان رئيس الجمهورية عن تخصيص 2016 عاما للشباب، ويهدف إلى تسليط الضوء على عدد من القضايا ذات الأولوية، ومنها تشغيل الشباب والصحة والتعليم والمرأة والإعلام والسياسة وقضايا ذوى الاحتياجات الخاصة، وبمشاركة الشباب فى صنع القرار وفتح قنوات اتصال بين الدولة والشباب.

وأضاف "رشدى"، فى كلمته، أنه سيتم تنفيذ أكثر من لقاء مجمع فى الإدارات الفرعية للشباب والرياضة، يتحاور فيه المحاضرون مع الشباب للخروج بتوصيات سيتم عرضها فى المؤتمر الوطنى للشباب، والذى سيعقد فى مدينة شرم الشيخ خلال شهر سبتمبر المقبل بحضور رئيس الجمهورية.

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