بالصور.. محافظ قنا يدشن منتدى الحوار الوطنى للشباب

دشن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، منتدى الحوار الوطنى للشباب الذى نظمته مديرية الشباب والرياضة، برئاسة محمد الفنجرى، وكيل الوزارة بالمحافظة، تحت عنوان (بقوة شبابها تحيا مصر )، والذى يهدف إلى إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية كى تكون مؤهلة للعمل السياسى والإدارى والمجتمعى، وذلك بحضور جميع القيادات التنفيذية والمعنية بالمحافظة وعدد كبير من الشباب والفتيات من مختلف قرى ومراكز المحافظة.

وذكر الهجان أن رؤية البرنامج تتضمن فتح قناة اتصال حقيقية بين الدولة والشباب تضمن تبادل الرؤى والتوجهات بشكل حقيقى وتسليط الضوء على المشكلات والقضايا التى تحظى بأولوية لدى الشباب، بالإضافة إلى تفعيل مشاركتهم فى صنع القرار.

وأضاف المحافظ أن المبادرة تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة الشبابية فى إدارة الدولة وتأهيل آلاف الشباب لتولى مناصب قيادية وتدعيم الهيئات الحكومية والوزارات بكفاءات حقيقية قادرة على تحسين مستوى الأداء والإنتاجية وحل المشكلات المزمنة ورفع مستويات الوعى السياسى والثقافى.

وأكد الهجان أن المحافظة اتخذت مجموعة من الخطوات الجادة لدعم وتمكين الشباب وتوفير فرص عمل لهم منها إنشاء 107 مشروعات بمنطقتى هو بنجع حمادى وكلاحين قفط الصناعيتين بتكلفة استثمارية بلغت 426 مليون جنيه، وكذلك إدراج منطقة غرب المراشدة (50 ألف فدان) ضمن المرحلة الأولى لمشروع استصلاح 1.5 مليون فدان.

وأشار إلى أن هناك مفاوضات تجرى مع البنك الدولى لدعم حزمة من المشروعات بمحافظتى قنا وسوهاج، لافتا إلى أن المحافظة تقوم بتطوير عدد 52 مركز شباب من إجمالى 193 مركز شباب بالمحافظة.

وأوضح الهجان أن ذلك يأتى فى إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، عام 2016 عاما للشباب المصرى.

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