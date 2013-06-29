تعرّفي إلى التصاميم البدوية بطلّتها العصرية

مهما تقدّم الزمن، يبقى الشغف مستمرّ لكلّ ما هو أصيل يحمل هويتنا وهويّة أجدادنا، فلا تغيب التصاميم المتأثّرة بحياة البدو عن معارض التصميم وصالات المفروشات.

تختلف طبيعة الديكور البدوي من مكان لآخر، فهناك السعودي والمصري والليبي والمغربي...ولذا، تتنوّع التصاميم المتأثّرة بحياة البداوة، حيث يعتمد كلّ منها على الخطوط التقليدية للثقافة التي تمثّلها، ونجد في الوقت ذاته تشابهاً كبيراً في الألوان التي تتراوح بين الأخضر والأحمر الدّاكن من ناحية، والألوان الصّحراوية بمندرجاتها من ناحية أخرى.

"سيدتي نت" يختار لقارئاته بعض المفروشات و"الاكسسوارات" التي يمكن أن تقتنيها لتكسبي منزلك طابعاً بدوياً، في صورة عصرية لا تخلو من الأناقة.