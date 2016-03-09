العسيرى: لا تفاوض مع أى طرف خارج الشرعية اليمنية

أعرب العميد ركن احمد العسيرى، المتحدث الرسمى باسم التحالف العربى، عن ترحيب التحالف بخطوة القبائل فى اليمن بطلب التهدئة ضمن عملية إعادة الأمل، مشيرا إلى أنهم يتواصلون مع الأشخاص الذين بادروا بالتهدئة لإيصال المساعدات لليمن.

وأكد "العسيرى" فى مداخلة هاتفية على فضائية العربية، أن قيادة التحالف تشجع أى خطوة إيجابية تجاه اليمن ولكن لا توجد مفاوضات مع أى طرف خارج الشرعية اليمنية أو أى طرف خارج مسار الحكومة الشرعية والمبعوث الأممى.

وعن الوضع فى تعز، قال المتحدث الرسمى باسم التحالف العربى، لا يوجد ضغط دولى على ميليشيات الحوثى والمخلوع على عبد الله صالح لفك الحصار عن تعز، متمنيا أن تقوم المنظمات الإغاثية الدولية بدورها لإيصال المساعدات لأهالى تعز.

"التحالف العربى": وساطة قبلية على حدود السعودية لإدخال مساعدات