نتنياهو: أبو مازن لم يستنكر مقتل أمريكيا فى هجمات أمس

قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع جو بايدن نائب الرئيس الأمريكى أن الرئيس الفلسطينى لم يستنكر الهجمات التى وقعت أمس وأدت إلى مقتل سائح أمريكى، متهما عباس بالمسئولية عن هذه العمليات.

وقال نتنياهو أن عباس لم يصدر إدانة لهذه العمليات، فى حين أن حركة فتح تمتدح العملية التى قتل فيها مواطن أمريكى، وتابع إنه يجب على المجتمعات الحديثة أن تحارب سويا ضد الإرهاب.

ومن جانبه سارع جو بايدن، إلى توجيه انتقادات إلى رئيس السلطة الفلسطينية، بداعى عدم إدانة الأخير لعمليات الطعن التى نفذت يوم أمس، الثلاثاء، فى بيتاح تكفا والقدس ويافا.

وأشار بايدن إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية عززت المساعدات الأمنية لإسرائيل أكثر من أى إدارة أخرى، واهتمت بحصول إسرائيل على أكثر الأسلحة تطورا، ولذلك يجب عدم التشكيك بأن الولايات المتحدة توفر الدعم لإسرائيل، وتحافظ على تفوقها النوعى العسكرى فى المنطقة.

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