جائزة دبي للقرآن تبدأ تلقي طلبات التسجيل لـ "أجمل ترتيل"غداً

تبدأ جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم اعتبارا من غد "الخميس" تلقى الطلبات الخاصة بالتسجيل للاشتراك في مسابقة أجمل ترتيل في دورتها العاشرة "1437/2016" وحتى 10 أبريل المقبل.

وتضم مسابقة أجمل ترتيل خمس فئات تشمل فئة براعم القرآن وهم الذين لا تتجاوز أعمارهم 13 سنة في الأول من يناير 2016 وفئة فتيان القرآن لمن تبلغ أعمارهم مابين 13 و 25 سنة وفئة شباب القرآن لمن لا تتجاوز أعمارهم 25 سنة فى الاول من يناير 2016 وفئة أئمة المساجد وفئة الأذان والاقامة للمواطنين والمقيمين.

وعن كيفية المشاركة فى المسابقة قال الدكتور محمد عبدالرحيم سلطان العلماء رئيس وحدة المسابقات وشؤون التحفيظ بالجائزة إن المشاركة فى المسابقة تتم عن طريق تعبئة استمارة الترشيح المعدة من وحدة المسابقات وشؤون التحفيظ والتي يمكن الحصول عليها سواء من مقر الجائزة أو من خلال موقع الجائزة على الإنترنت أو البريد أو باليد إلى مقر الجائزة فى منطقة الممزر.

وأضاف إن مرحلة التصفيات المبدئية ستبدأ إعتبارا من 16 أبريل القادم تليها مرحلة مرحلة المسابقة النهائية لفئة براعم القرآن فى 30 أبريل القادم ومن ثم المسابقة النهائية لفئة فتية القرآن فى 1 مايو وفئة شباب القرآن فى 2 مايو وفئة أئمة المساجد فى 3 مايو وفئة الأذان والإقامة فى 4 مايو وسيقام الحفل الختامي بمقر الجائزة بتاريخ 17 مايو القادم.

ورصدت الجائزة جوائز قيمة للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى فى كل فئة .. فيما يمنح بقية المتسابقين في جميع الفئات مكافآت تشجيعية فضلا عن شهادات تقدير للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى فى الأفرع المذكورة وشهادات مشاركة لباقي المتسابقين.