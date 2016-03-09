صور..انطلاق فعاليات المنتدي الرياضي العربي «تماس» بالأقصر

مراسل «ONA»:

انطلقت في مدينة الأقصر اليوم الأربعاء، فعاليات المنتدي الرياضي العربي “تماس” في دورته الخامسة، والتي تحمل عنوان ” المسئولية الجماعية لحماية الرياضة العربية “.

حضر حفل الافتتاح كل من “محمد بدر محافظ الأقصر، وجمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، واللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الرياضية الأفريقية، وأشرف محمود رئيس الاتحاد المصري للثقافة الرياضية، وعصام عبدالمنعم الرئيس الشرفي للاتحاد المصري للثقافة الرياضية، والدكتور عماد البناني رئيس المجلس القومي للرياضة الأسبق، واللواء جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.

وقال أشرف محمود رئيس الاتحاد المصري للثقافة الرياضية، إن المنتدي يعقد للمرة الرابعة في مدينة الأقصر حيث أنه ولد في الأقصر لما تشغله هذه المدينة من مكانه في قلوب الرياضيين العرب والأفارقة وما تحتله في التاريخ الرياضي العالمي الرياضة حيث أن منقوشة علي الجدران الفرعونية في معابد الأقصر.

وأضاف محمود، في كلمته أمام الحضور، أن المؤتمر يهدف إلى حماية الرياضة من الأخلاقيات السيئة والفساد الذي استشري في الفيفا في الفترة الماضية، والشغب، والتعصب الرياضي، مضيفًا أن المؤتمر سيضم 5 جلسات نقاشية تتناول دور الحكومات والهيئات والكوادر والإعلام في حماية الرياضة العربية.

فيما طالب محافظ الأقصر محمد بدر، خلال كلمة مقتضبة له، بإعادة نشاط الدوري العربي لكرة القدم والتعاون العربي المشترك للنهوض بالرياضة العربية.