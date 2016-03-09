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تأسيس الاتحادين العربي والأفريقي للثقافة الرياضية بالأقصر

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e5238294-b3a1-4516-8182-b00993906d91مراسل «ONA»:

شهدت مدينة الأقصر، الأربعاء، تأسيس الاتحادين العربي والأفريقي للثقافة الرياضية على هامش الدورة الخامسة للمنتدى الرياضي العربي “تماس” التي تحمل عنوان “المسئولية الجماعية لحماية الرياضة العربية “.

وعقد الاجتماع التأسيسي للاتحادين، بحضور جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، واللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الرياضية الأفريقية، وأشرف محمود رئيس الاتحاد المصري للثقافة الرياضية، وعصام عبدالمنعم الرئيس الشرفي للاتحاد المصري للثقافة الرياضية، والدكتور عماد البناني رئيس المجلس القومي للرياضة الأسبق، واللواء جبريل الرجوب، رئيس الإتحاد الفلسطيني لكرة القدم وممثلي 9 دول عربية و10 دول أفريقية .

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