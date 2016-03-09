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ضبط كمية كبيرة من المخدرات بحوزة 3 أشخاص في حملة أمنية بقنا

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ضبط كمية كبيرة من المخدرات بحوزة 3 أشخاص في حملة أمنية بقنا ضبط كمية كبيرة من المخدرات بحوزة 3 أشخاص في حملة أمنية بقنا

ارشيفية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، الأربعاء، حملة أمنية موسعة لضبط الأمن في الشارع وتصفية البؤر الإجرامية الخطيرة.

وتمكنت الحملة، بحسب بيان صحفي لمدير أمن قنا اليوم، من ضبط 15 كيلو بانجو، و 8 طرب حشيش، و 4 الأف قرص مخدر، وعدد من الطلقات النارية بحوزة 3 أشخاص، إثر تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بقرية الكرنك بأبو تشت.

تلقى  اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، إخطارا بضبط كمية من المواد المخدرة، وكشفت تحريات العميد أيمن فتحى رئيس المباحث قيام قوة أمنية بضبط كل من  “عبد الحليم . ح . ا” وبحوزته 8 كيلو حشيش و 50 طلق نارى، و” حمد .ص ” و بحوزته 15 كيلو بانجو و”خليل .ع . ا” و بحوزته 4 ألاف قرص مخدر إثر تبادل إطلاق النيران مع الشرطة.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.

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