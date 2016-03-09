رئيس الأركان يغادر إلى السعودية لحضور تدريب «رعد الشمال 2016»

غادر الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، صباح اليوم الأربعاء، متوجهاً إلى المملكه العربية السعودية لحضور فاعليات المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك “رعد الشمال 2016″ .

وتشارك في التدريب، بحسب بيان للمتحدث باسم القوات المسلحة نشره عبر صفحته الرسمية بموقع “فيس بوك”، عناصر من القوات البرية والجوية والمراقبين من القوات المسلحة المصرية والسعودية بالإضافة إلى أكثر من 20 دولة عربية وإسلامية، وذلك فى إطار خطط التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع نظائرها من الدول الشقيقة والصديقة .

وتأتى أهمية التدريب بإعتباره نموذجاً للتنسيق والتعاون الإستراتيجى بين القوات المسلحة للدول المشاركة لدرء المخاطر والتحديات التى تواجه المنطقة، وبناء أمن دفاعى عربى مشترك يدعم ركائز الأمن والإستقرار وتحقيق المصالح القومية والعربية المشتركة .