احتفل اللاعب المصري المحترف بصفوف نادي الأرسنال الانجليزي، بفوز فريقه في مباراة الأمس أمام هال سيتي، وتأهله ربع النهائي، في بطول كأس الاتحاد الانجليزي.

وكتب “النني” على صفحته بـ”فيسبوك” : “Thanks allah .. We made it to quarter finals after an “amazing win .. well done boys .. ‪#‎COYG‬ .

فاز الأرسنال على هال سيتي في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الثلاثاء، بأربعة أهداف.