أخبار عاجلة

فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
سموحة يكشف سر رحيل أيمن أشرف وتوقيعه للأهلي -
كريم عبد الجواد يتأهل لدور الـ16 لبطولة الجونة للإسكواش -
فيديو| لاعب النصر السابق يهاجم كهربا: يجب معاقبته على تصرفه الغير أخلاقي -
مساء dmc - المهندس / أحمد السويدي رجل الأعمال: تعويم الجنيه أنقذ الصناعة والصادرات زادت -
القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017 -
العرب اليوم: أسطول إيراني يتجه إلى عمان وقصف أقدم مساجد دمشق -
مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة -
القاهرة أبوظبي - ما هي الأشياء الأفضل لـ عمرو وردة -
مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

هالة فاخر تستضيف «أول براند مصري في صناعة النظارة» في «انتبهوا أيها السادة»

Google+ Print
هالة فاخر تستضيف «أول براند مصري في صناعة النظارة» في «انتبهوا أيها السادة» هالة فاخر تستضيف «أول براند مصري في صناعة النظارة» في «انتبهوا أيها السادة»

هالة فاخر

كتبت – إنجي لطفي

تستضيف الفنانة هالة فاخر، في برنامجها “انتبهوا أيها السادة”، اليوم الأربعاء، الشاب أحمد حمدي عبد الكريم، الذي يعتبر نموذجًا للشاب المصري، الذي يريد النجاح، ولم ينتظر الوظيفة.

أحمد حمدي عبد الكريم، هو شاب فكر في تطوير نفسه من خلال مشروع “صناعة فريم النظارة”، ليكون أول براند مصري في صناعة “النظارة”.

وتستضيف “فاخر “، في الفقرة الثانية من البرنامج “سابي”، خبيرة الأبراج وعلم الفلك، والتي ستصحب المشاهدين في جولةٍ جديدة في عالم الأبراج وتوقعاتها لعام 2016م.

وفي ختام الحلقة ستكون فقرة الشيف حسن حسونة، والذي سيقدم كل ما هو جديد في عالم المطبخ.

وتُذاع الحلقة، على قناة “الحياة”، في تمام الساعة الـ 4 عصرًا.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا