هالة فاخر تستضيف «أول براند مصري في صناعة النظارة» في «انتبهوا أيها السادة»

كتبت – إنجي لطفي

تستضيف الفنانة هالة فاخر، في برنامجها “انتبهوا أيها السادة”، اليوم الأربعاء، الشاب أحمد حمدي عبد الكريم، الذي يعتبر نموذجًا للشاب المصري، الذي يريد النجاح، ولم ينتظر الوظيفة.

أحمد حمدي عبد الكريم، هو شاب فكر في تطوير نفسه من خلال مشروع “صناعة فريم النظارة”، ليكون أول براند مصري في صناعة “النظارة”.

وتستضيف “فاخر “، في الفقرة الثانية من البرنامج “سابي”، خبيرة الأبراج وعلم الفلك، والتي ستصحب المشاهدين في جولةٍ جديدة في عالم الأبراج وتوقعاتها لعام 2016م.

وفي ختام الحلقة ستكون فقرة الشيف حسن حسونة، والذي سيقدم كل ما هو جديد في عالم المطبخ.

وتُذاع الحلقة، على قناة “الحياة”، في تمام الساعة الـ 4 عصرًا.