صور.. وقفة احتجاجية للأطباء أمام النقابة للمطالبة بمنع توزيعهم على المستشفيات

المراسل : عمر جمال

نظم أطباء التكاليف وقفة احتجاجية، منذ قليل، أمام نقابة الأطباء بدار الحكمة في شارع قصر العيني بوسط البلد، للمطالبة بمنع توزيعهم على المستشفيات،لأنه يزيد من عجز الوحدات الصحية بالصعيد والمناطق النائية.

وطالب المشاركون في الوقفة بعدم إجبار المئات من أطباء على التكليف بمستشفيات التأمين الصحى؛ لأن تكليفهم على الوحدات الصحية، كما طالبوا بإعلان برنامج واضح لتدريب أطباء التكاليف، وتفعيل نظام بدل الراحات عن النوبتجيات غير مدفوعة الأجر.

> فيما قالت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، إن الوقفة الاحتجاجية لأطباء التكليف، جاءت احتجاجًا على أخطاء لجنة التكليف، مطالبًا بضرورة حل هذه الأزمة، ومنع توزيع أطباء التكليف على الجهات الخارجية.