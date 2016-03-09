أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
سموحة يكشف سر رحيل أيمن أشرف وتوقيعه للأهلي -
كريم عبد الجواد يتأهل لدور الـ16 لبطولة الجونة للإسكواش -
فيديو| لاعب النصر السابق يهاجم كهربا: يجب معاقبته على تصرفه الغير أخلاقي -
مساء dmc - المهندس / أحمد السويدي رجل الأعمال: تعويم الجنيه أنقذ الصناعة والصادرات زادت -
القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017 -
العرب اليوم: أسطول إيراني يتجه إلى عمان وقصف أقدم مساجد دمشق -
مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

صور.. وقفة احتجاجية للأطباء أمام النقابة للمطالبة بمنع توزيعهم على المستشفيات

Google+ Print

12814720_1057585024287769_4798445251878624739_n

المراسل : عمر جمال

نظم أطباء التكاليف وقفة احتجاجية، منذ قليل، أمام نقابة الأطباء بدار الحكمة في شارع قصر العيني بوسط البلد، للمطالبة بمنع توزيعهم على المستشفيات،لأنه يزيد من عجز الوحدات الصحية بالصعيد والمناطق النائية.

وطالب المشاركون في الوقفة بعدم إجبار المئات من أطباء على التكليف بمستشفيات التأمين الصحى؛ لأن تكليفهم على الوحدات الصحية، كما طالبوا بإعلان برنامج واضح لتدريب أطباء التكاليف، وتفعيل نظام بدل الراحات عن النوبتجيات غير مدفوعة الأجر.
> فيما قالت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، إن الوقفة الاحتجاجية لأطباء التكليف، جاءت احتجاجًا على أخطاء لجنة التكليف، مطالبًا بضرورة حل هذه الأزمة، ومنع توزيع أطباء التكليف على الجهات الخارجية.

12809746_1057585057621099_3276918970600998354_n 12806220_1057584790954459_1960003070719631140_n 12814169_1057584887621116_6091857759121632328_n 12821392_1057584950954443_8821159853678891979_n

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا