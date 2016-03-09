بالصور..الإسماعيلية تحتفل بيوم الشهيد وإكليل زهور على تمثال الفريق عبد المنعم رياض

نظمت اليوم الأربعاء محافظة الإسماعيلية مسيرة شبابية بمشاركة مديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والقوى العاملة والثقافة وأعداد كبيرة من الشباب والطلائع وطلبة المدارس، وذلك فى إطار الاحتفالات بيوم الشهيد وإحياء ذكرى الشهيد الراحل الفريق عبد المنعم رياض والتى توافق التاسع من مارس من كل عام.

وقام اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية بوضع أكاليل الزهور على تمثال الشهيد عبد المنعم رياض بالمنطقة "نمرة 6" المواجهة لقناة السويس، والتى شهدت استشهاد البطل الراحل فى تلك المنطقة ثم قام المحافظ ومرافقوه من القيادات بالاتجاه إلى شاطئ القناة وإلقاء باقة من الزهور فى مياه القناة بمناسبة إحياء ذكرى الشهيد.

ورافق المحافظ فى المسيرة مديرى مديريات الشباب والرياضة والثقافة والتربية والتعليم والقوى العاملة والتموين والإسكان والتضامن الاجتماعى ومدير عام المنطقة الأزهرية بالإسماعيلية وعدد كبير من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

رافق المحافظ فى الاحتفالية كل من الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والمهندس أبو السعود جهلان، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد والعقيد النميرى محمد فتحى المستشار العسكرى للمحافظة.



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