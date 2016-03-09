غدا..وزراء الخارجية العرب يختارون الأمين العام الجديد للجامعة العربية

يعقد مجلس جامعة الدول العربية دورة غير عادية على مستوى وزراء الخارجية العرب غدا الخميس، بناء على طلب من مصر لاختيار الأمين العام الجديد للجامعة خلفا للدكتور نبيل العربى، الذى تنتهى فترة ولايته فى 30 يونيو القادم.

ويعقد مجلس الجامعة العربية عقب ذلك دورته العادية الـ145 على مستوى وزراء الخارجية برئاسة مملكة البحرين خلفا لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لمناقشة عدد من التحديات التى تواجه الأمة العربية، خاصة ما يتعلق بالأمن القومى العربى وصيانته ومكافحة الإرهاب وتطورات الأوضاع فى فلسطين واليمن وليبيا وسوريا، وهى القضايا المرفوعة من قبل المندوبين الدائمين فى ختام اجتماعهم أمس الثلاثاء.

ويتحدث فى الجلسة الافتتاحية للمجلس رئيس الدورة السابقة "الإمارات"، والتى يمثلها وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش، والرئيس الجديد للمجلس وزير خارجية مملكة البحرين خالد بن أحمد آل خليفة، بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى.

ومن المقرر أن يعتمد مجلس الجامعة العربية مشاريع القرارات المرفوعة من قبل المندوبين الدائمين بشأن البنود الـ25 التى تتضمن القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى تم الإنتهاء من مناقشتها.

ومن ناحية أخرى، يسبق هذه الاجتماعات اجتماع تشاورى مغلق لوزراء الخارجية العرب يقتصر على رؤساء الوفود بحضور الأمين العام للجامعة العربية، للتشاور حول القضايا المطروحة على أجندة اجتماعات مجلس الجامعة العربية.

كما تعقد اللجنة الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران اجتماعا وزاريا لها برئاسة الإمارات، وبمشاركة مصر والسعودية والبحرين والأمين العام للجامعة العربية لبحث استمرار إيران فى إتباع سياسات عدائية تتعارض مع أحكام ميثاق الأمم المتحدة والنظر فى الإجراءات التى يمكن الاتفاق عليها لمواجهة التدخلات الإيرانية المرفوضة فى الشؤون الداخلية للدول العربية.

جدير بالذكر أن مصر كانت قد تقدمت بمذكرة رسمية إلى الأمانة العامة للجامعة بترشيح أحمد أبو الغيط وزير الخارجية الأسبق لمنصب أمين عام جامعة الدول العربية.

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