في_إفريقيا - بعثة الأهلي تصل أنجولا

وصلت بعثة الأهلي منذ قليل إلى أنجولا استعدادا لمواجهة ريكرياتيفو دو ليبولو في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها السبت المقبل.

وكانت بعثة الأهلي قد غادرت القاهرة مساء أمس الثلاثاء حيث قضت بعض ساعات في ترانزيت في إثيوبيا قبل التوجه للواندا.

ويخوض الأهلي مرانا خفيفا مساء اليوم في أحد الملاعب القريبة من فندق الأقامة، في ظل أجواء تتميز بالرطوبة الشديدة في لواندا.

ويتوجه الفريق غدا إلى مدينة ليبولو في مقاطعة كالولو، حيث تقام المباراة على استاد باتريس لوبومبا.

ويتواجه الفريقان في لقاء الإياب يوم 19 مارس.