تعرف على القنوات الناقلة لمباريات الأهلي والزمالك الإفريقية

باعت شركة (برزنتيشن) حقوق إذاعة مباريات الأهلي والزمالك في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، ودور الـ16 في حال تأهلهما لقناتين فضائيتين.

وتذاع مباريات قطبي الكرة المصرية على قنوات (أون تي في) و(الحياة) كما علم FilGoal.com

وأعلن الأهلي أنه باع حقوق إذاعة مبارياته في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، ودور الـ16 إذا تأهل له، مقابل 3,5 مليون جنيه، لشركة (برزنتيشن)، كما اشترت نفس الشركة حقوق بث مباريات الزمالك.

ويقابل الأهلي ريكرياتيفو دي ليبولو الأنجولي يوم 12 مارس الحالي في أنجولا، قبل أن يواجهه إيابا يوم 19 مارس.

وسيلعب في دور الـ16 الفائز من مواجهة الأهلي وريكرياتيفو مع الفائز من الجيش الرواندي ويانج أفريكانز التنزاني.

وسيلعب الزمالك مع يونيون دوالا الكاميروني يوم الأحد المقبل، وسيلاقي الفائز من فريقي الإفريقي التونسي وشبيبة بجاية الجزائري في دور الـ 16.

أما عن مباريات دور المجموعات، هي تذاع حصريا على (beIn Sports).