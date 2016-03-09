هدف الزمالك السابق: اللعب أساسيا ضد مصر ليس سهلا.. وتأهل نيجيريا أهم

لا يشغل شيسوم شيكاتارا مهاجم الوداد المغربي نفسه بالتفكير في فرصه في اللعب أساسيا مع منتخب نيجيريا ضد مصر يوم 25 مارس الجاري.

وتستضيف نيجيريا الفراعنة يوم 25 مارس في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2017، ويلعب المنتخبان بعدها في استاد برج العرب يوم 29 من نفس الشهر.

ودخل شيكاتارا صاحب الـ21 عاما القائمة المبدئية لمنتخب نيجيريا، في انتظار وصول اللاعبين المحترفين في أوروبا.

وقال شيكاتارا لموقع "كومبليت سبورتس نيجيريا": "المهم بالنسبة لنا هو التأهل لكأس إفريقيا، لا يهم من يلعب أمام مصر".

وأوضح "بالتأكيد أعرف أنه ليس سهلا الحصول على مكان أساسي في التشكيل ضد مصر، بسبب المهاجمين الرائعين الذين نمتلكهم في الفريق. لكن الله وحده يعلم من الأفضل".

وأتم "سأكون سعيدا إذا لم ألعب وتأهلت نيجيريا، وإذا لعبت علي أن أظهر قدراتي".

يذكر أن شيكاتارا ارتبط بالانتقال إلى الزمالك في يناير الماضي، ولكن الفريق الأبيض فضل التعاقد مع الزامبي إيمانويل مايوكا ليرحل شيكاتارا إلى الوداد المغربي.

وتألق شيكاتارا مع منتخب نيجيريا للمحليين في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة وسجل 4 أهداف.